Polícia britânica investiga outro ato antissemita em Londres

A polícia britânica anunciou nesta terça-feira (5) que está investigando um incêndio criminoso em uma antiga sinagoga de Londres, um ataque antissemita que se soma a outros semelhantes ocorridos nos últimos dias.

"Pela natureza do incidente e por se tratar de uma antiga sinagoga, o caso está sendo investigado pela unidade antiterrorismo da polícia de Londres", afirmou em comunicado.

Nas últimas semanas foram registrados incidentes semelhantes, especialmente na região de Golders Green, no norte de Londres, onde vive uma numerosa comunidade judaica.

Na semana passada, dois judeus foram esfaqueados e feridos na rua. Há um suspeito detido por tentativa de homicídio.

Em março, um incêndio criminoso no mesmo bairro destruiu quatro ambulâncias administradas pela organização beneficente judaica Hatzalah.

Um grupo pouco conhecido, a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), vinculado ao Irã, reivindicou a autoria de quase todos os ataques, segundo o SITE Intelligence Group.