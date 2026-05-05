Petróleo volta a cair em mercado que aposta no desbloqueio de Ormuz

Os preços do petróleo fecharam em queda, nesta terça-feira (5), em meio a expectativas de um desbloqueio do Estreito de Ormuz após o anúncio de que dois navios comerciais atravessaram a passagem marítima.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuou 3,99%, a 109,87 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate, para entrega em junho, caiu 3,9%, a 102,27 dólares.

O Exército americano disse, nesta terça, que estava pronto para retomar "operações maiores de combate" em caso de uma resposta iraniana à sua mobilização no Estreito de Ormuz, que busca permitir que centenas de navios bloqueados no Golfo atravessem a passagem.

"Não buscamos o confronto. Mas tampouco se pode deixar que o Irã bloqueie uma via de navegação internacional a países inocentes", disse o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth.

Apesar de o Irã desmenti-lo, Washington diz que dois navios mercantes de bandeira americana atravessaram Ormuz na segunda-feira com escolta militar.

A companhia marítima dinamarquesa Maersk anunciou que um de seus navios cruzou o Estreito de Ormuz escoltado por forças dos Estados Unidos.

Mas "qualquer alívio" vinculado à passagem de certos navios a conta-gotas "será temporário", pois isto não equivale a retomar um tráfego normal, alertam analistas da ING.

O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, advertiu que seu país "nem sequer começou" a queda de braço com os Estados Unidos.

Uma nova escalada e um rompimento da trégua entre Estados Unidos e Irã - que, segundo Washington, segue vigente apesar dos ataques contra os Emirados Árabes Unidos - poderia fazer os preços do petróleo subirem ainda mais.