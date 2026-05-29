Petróleo se mantém em baixa por perspectiva de reabertura de Ormuz

Os preços do petróleo encerraram a semana em baixa nesta sexta-feira (29) diante da perspectiva dos operadores de que Estados Unidos e Irã alcançariam um compromisso para um cessar-fogo duradouro no Oriente Médio.

O preço do Brent do Mar do Norte para entrega em julho, seu último dia de negociação, caiu 1,77%, a 92,05 dólares o barril. Em uma semana, o Brent perdeu mais de 11%.

Seu equivalente americano, West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, caiu 1,73% a 87,36 dólares o barril.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira, que estava se preparando para tomar uma decisão final sobre um possível acordo para pôr fim à guerra com o Irã.

"O Irã deve aceitar que nunca terá uma arma nuclear. O Estreito de Ormuz deve ser aberto de imediato" e Teerã deve se comprometer a desminá-lo, declarou.

As expectativas do mercado provocaram uma queda drástica dos preços a um nível não visto "desde meados de abril", assinalou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

Teerã denunciou as "exigências excessivas" de Washington, e seu negociador-chefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, pediu "ações concretas" aos americanos.

"É provável que o mercado siga descontando a possibilidade de um acordo iminente" e os operadores se mostraram relutantes a começar o fim de semana apostando em um aumento dos preços, opinou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management.

"Se as esperanças se dissiparem mais uma vez, os preços poderiam aumentar rapidamente", antecipou Lambrecht.

O conflito restringiu o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, por onde normalmente passam 20% do consumo mundial de petróleo e gás, mas a crise "até agora parece estranhamente mais administrável" que a de 2022, destacaram analistas do JPMorgan.

O uso das reservas mundiais de petróleo e a demanda fraca contribuíram para mitigar as perturbações, embora "isto não signifique que a adaptação tenha sido perfeita em todas as partes", afirmaram.