Petróleo fecha em queda ante expectativa de reabertura do Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira (27), enquanto o mercado aposta em uma solução rápida para o conflito entre Estados Unidos e Irã e na reabertura do Estreito de Ormuz.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho recuou 5,31%, situando-se em 94,29 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês caiu 5,55%, a 88,68 dólares.

"A opinião geral é que vai ser encontrada uma solução para reabrir o Estreito de Ormuz", explicou à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

Cerca de um quinto do petróleo mundial transita habitualmente por Ormuz, bloqueado de fato por Teerã desde os primeiros bombardeios de Israel e Estados Unidos contra a República Islâmica, no fim de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, declarou, nesta quarta-feira, que não estava "satisfeito" com as propostas iranianas, enquanto Teerã considerou pouco provável a retomada das hostilidades.

As duas partes "estão submetidas a fortes pressões políticas" para que "essa passagem seja reaberta e o petróleo possa começar a circular o quanto antes", segundo Yawger.

Nos Estados Unidos, a guerra impulsiona os preços nos postos de gasolina a poucos meses das eleições de meio de mandato.

"Os dirigentes iranianos também estão submetidos a pressões para alcançar um acordo que lhes permita voltar a exportar petróleo", acrescentou Yawger.

Se a navegação por esta passagem for retomada, os preços do petróleo poderiam cair a 80 dólares o barril, acrescentou o analista.