Petróleo fecha em alta, influenciado por medo de escalada no Oriente Médio

Os preços do petróleo oscilaram nesta segunda-feira (18) e fecharam em alta, influenciados por notícias sobre o conflito no Oriente Médio.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 112,10 dólares (+2,60%), enquanto o West Texas Intermediate americano para entrega em junho avançou 3,07%, a 108,66 dólares.

"O mercado evolui no ritmo da atualidade", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

O repique no fechamento ocorreu após a publicação de um artigo no site Axios, segundo o qual os Estados Unidos consideram insuficientes a última proposta de acordo do Irã, o que reavivou os temores de uma nova escalada do conflito.

Os preços tinham caído após a publicação de um artigo da agência de notícias iraniana Tasnim, que reportou uma proposta americana de suspensão das sanções petroleiras contra o Irã.

Isto teria gerado expectativas de um alívio na escassez imediata de abastecimento, explicou Phil Flynn, do The Price Futures Group.

As reservas comerciais de petróleo estão diminuindo "muito rapidamente", afetadas pelas consequências da guerra, advertiu, nesta segunda-feira, o diretor-executivo da Agência Internacional da Energia (AIE), Fatih Birol, à margem da reunião de ministros das Finanças do G7, em Paris.

A liberação das reservas estratégicas de petróleo permitiu até agora conter o forte aumento dos preços, destacou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

Mas, "os Estados Unidos não poderão seguir aumentando suas exportações durante muito mais tempo", e a China, que tinha reduzido suas importações, "poderia voltar a importar mais petróleo", disse o analista.