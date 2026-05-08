Petróleo avança com moderação após novos enfrentamentos em Ormuz

As cotações do petróleo fecharam com leve alta nesta sexta-feira (8), sem que os novos incidentes em torno da trégua no Oriente Médio dissipassem por completo as esperanças de um cessar duradouro das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 1,23%, para 101,29 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho, avançou 0,64%, para 95,42 dólares.

As cotações seguem abaixo dos níveis registrados há uma semana.

"As expectativas de uma reabertura iminente do Estreito de Ormuz provocaram forte queda nos preços do petróleo" nos últimos dias, indicou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira "grandes avanços" com vistas a um acordo com Teerã.

No entanto, depois das últimas escaramuças militares no Estreito de Ormuz, "o preço do Brent voltou a superar a barreira dos 100 dólares por barril", destacou Lambrecht.

O exército americano anunciou nesta sexta-feira que "neutralizou" dois navios com bandeira iraniana que tentavam chegar a um porto iraniano no golfo de Omã, "em violação do bloqueio americano".

A agência iraniana Fars, por sua vez, mencionou "trocas de disparos" entre as forças armadas do Irã e a marinha americana no Estreito de Ormuz, antes de sinalizar um retorno à calma.