Peter Jackson, de 'Senhor dos Anéis', fará filme sobre Tintim

O cineasta neozelandês Peter Jackson revelou nesta quarta-feira (13), em Cannes, que está trabalhando em um novo filme inspirado nas Aventuras de Tintim, assumindo o bastão de Steven Spielberg, que assinou em 2011 uma animação de mesmo nome.

"O acordo era que o Steven dirigiria um filme e eu outro", explicou o diretor da trilogia de "O Senhor dos Anéis" durante um encontro com a imprensa e cinéfilos na famosa cidade da Riviera Francesa.

"Steven já fez o filme dele e, desde então, nos últimos 15 anos, eu ainda não fiz o meu", acrescentou o diretor, que coproduziu o filme de Spielberg sobre o personagem dos quadrinhos criado pelo artista belga Hergé.

Jackson indicou que está trabalhando "em um roteiro de Tintim" com sua parceira Fran Walsh. "Estou escrevendo o roteiro aqui, no meu quarto de hotel", disse à AFP.

O cineasta não quis revelar em qual história seu filme será baseado, mas apontou que, quando terminar o roteiro, o enviará a Spielberg antes de começar a filmar.

"Quando tivermos uma primeira versão concluída, vamos enviá-la ao Steven (...) Talvez ele não goste e tenhamos que nos basear em outros álbuns. Mas não acho que isso vá acontecer", acrescentou.

O pai da trilogia de "O Senhor dos Anéis" recebeu na terça-feira, durante a cerimônia de abertura do Festival de Cannes, uma Palma de Ouro honorária das mãos do ator Elijah Wood, que deu vida ao hobbit Frodo Bolseiro.