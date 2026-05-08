Estados Unidos divulgam supostos registros sobre OVNIs e "vida extraterrestre"; veja fotos

O governo de Donald Trump divulgou, nesta sexta-feira (8), uma série de documentos, incluindo descrições e fotos, sobre supostos objetos voadores não identificados (OVNIs) e "vida extraterrestre". Os registros foram publicados em um repositório do Departamento de Guerra dos Estados Unidos.

O republicano havia prometido a publicação dos registros em fevereiro deste ano. No total, são mais de 160 documentos divulgados.

"Conforme prometido, o Departamento de Guerra liberou o primeiro lote de arquivos de OVNIs/UAPs ao público para análise e estudo. Em um esforço por Transparência Completa e Máxima, foi minha honra orientar meu Governo a identificar e fornecer arquivos governamentais relacionados a Vida Aliena e Extraterrestre, Fenômenos Aéreos Não Identificados e Objetos Voadores Não Identificados. Enquanto governos anteriores falharam em ser transparentes sobre este assunto, com estes novos Documentos e Vídeos, o povo pode decidir por si mesmo: 'QUE DIABOS ESTÁ ACONTECENDO?'. Divirtam-se e Aproveitem!", escreveu Trump em publicação nas redes sociais.

Já o Secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, escreveu em comunicado no X que "estes arquivos, que permaneceram ocultos, alimentaram durante muito tempo uma especulação justificada, e chegou a hora do povo americano ver com seus próprios olhos".

O que está nos arquivos

Um dos documentos de dezembro de 1947 contém uma série de relatos sobre "discos voadores".

Já outro relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores".

Outro documento de 2023 reporta que três agentes especiais federais descreveram, cada um separadamente, ter visto no céu órbitas alaranjadas que emitiam esferas vermelhas menores.

Além disso, outros registros contam com capturas de imagens de objetos desconhecidos que teriam sido avistados por agentes norte-americanos em diversas partes do mundo (veja registros acima).

Os "OVNIs" nos Estados Unidos

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos refere-se oficialmente aos objetos voadores não identificados (OVNIs) como "fenômenos anômalos não identificados".

Trump pediu, em fevereiro, que as agências federais americanas começassem a identificar e publicar os arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres devido ao grande interesse que despertam.

No mesmo dia, o presidente dos EUA criticou o ex-presidente Barack Obama por supostamente ter divulgado "informações sigilosas" sobre extraterrestres.

Dias antes, Obama havia comentado em um podcast sobre a existência de vida fora da Terra.

— Eles são reais, mas eu não os vi e eles não estão guardados na Área 51 — disse Obama, em referência à instalação militar ultrassecreta dos Estados Unidos em Nevada, sobre a qual se desenvolveram inúmeras teorias da conspiração sobre OVNIs.

Diante da enxurrada de reações nas redes sociais, Obama explicou sua posição e afirmou que, enquanto foi presidente, não viu "nenhuma prova" de que "seres extraterrestres tenham nos contatado".

Interesse do público

O interesse sobre este tema foi reavivado nos últimos anos, período no qual o governo norte-americano investigou relatórios de aeronaves aparentemente sobrenaturais, em meio às preocupações de que adversários pudessem estar testando tecnologias muito avançadas.

Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório no qual afirmava não ter provas de que os "fenômenos anômalos não identificados" fossem tecnologia alienígena.