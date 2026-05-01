Pentágono anuncia retirada de 5 mil militares americanos da Alemanha

Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. ANNABELLE GORDON / AFP

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenou a retirada de cerca de 5 mil militares americanos da Alemanha no prazo de um ano, informou o Pentágono nesta sexta-feira (1º).

"Esperamos que a retirada seja concluída nos próximos seis a 12 meses", declarou, em um comunicado, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

A medida surge após o chanceler alemão, Friedrich Merz, fazer críticas duras à forma como o presidente Donald Trump tem lidado com a guerra no Irã. Merz chegou a dizer na última semana que os Estados Unidos estavam sendo "humilhados" pela liderança iraniana durante as negociações para um cessar-fogo.

O presidente dos Estados Unidos já havia anunciado a possibilidade de reduzir tropas americanas também na Itália e Espanha, intensificando a pressão sobre aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para apoiarem os Estados Unidos.

"Esta decisão surge após uma análise minuciosa da presença militar do Departamento na Europa", diz outro trecho do comunicado do Pentágono.