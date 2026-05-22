Penélope Cruz: estreia de 'La Bola Negra' foi um de seus momentos 'mais fortes' em Cannes

A exibição de "La Bola Negra" em Cannes, que recebeu um dos aplausos mias longos do festival, foi um dos momentos mais marcantes que Penélope Cruz vivenciou no evento, afirmou a estrela espanhola nesta sexta-feira (22).

O filme, que entrelaça as histórias de três homens gays em diferentes épocas com o fio condutor de uma obra inacabada de Federico García Lorca, recebeu uma ovação de pé de 15 a 20 minutos na noite anterior, segundo a imprensa especializada.

"A exibição de ontem à noite me lembra os momentos mais marcantes que vivi no festival", disse a atriz espanhola em uma coletiva de imprensa, comparando-a à estreia de "Volver" (2006), de Pedro Almodóvar, pelo qual ganhou o prêmio de Melhor Atriz junto com suas colegas de elenco.

"Ontem senti o mesmo nervosismo, a mesma emoção da primeira vez que estive aqui, aos 25 anos", disse a atriz, que chegou a chorar durante os aplausos estrondosos que o filme recebeu no grandioso auditório Lumière do festival.

Cruz também explicou como se envolveu com o projeto de Javier Calvo e Javier Ambrossi, conhecidos como Los Javis, que lhe ofereceram o papel, mesmo que fosse uma participação muito breve.

"Além do respeito que tenho por eles e pelo imenso talento que possuem [...], fazer parte de algo assim não importava para mim se eu aparecesse na tela por 3 minutos, 30 ou o filme inteiro. O importante era participar de algo que eu sabia, no fundo do meu coração, ser importante", disse a atriz, referindo-se à poderosa mensagem LGBTQIAPN+ do filme.

Durante a gravação de sua cena, na qual interpreta uma cantora que se apresenta em um cabaré repleto de soldados, ela recebeu um telefonema de uma médica que lhe disse que poderia ter um aneurisma cerebral após realizar um exame.

Embora tenha se revelado um alarme falso, naquele momento, Cruz decidiu continuar filmando.

"Sei que, no dia em que eu for uma senhora idosa, quando eu morrer, será um dos momentos mais surreais de toda a minha vida. Estar em cima daquele tanque pensando que tinha um aneurisma", relembrou a atriz.

"La Bola Negra" é um dos três filmes espanhóis que concorrem à Palma de Ouro no festival de cinema mais prestigiado do mundo.