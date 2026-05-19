Pelo menos dois são mortos e quatro ficam feridos em tiroteio no sul da Espanha

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira, 19, suspeito de matar os próprios pais e ferir outras quatro pessoas durante um tiroteio na cidade de El Ejido, no sul da Espanha. O caso foi divulgado pela agência Reuters com base em informações da Guarda Civil espanhola.

De acordo com as autoridades, os quatro feridos foram hospitalizados em estado grave. Entre eles estão o filho do suspeito, um homem, uma mulher e outro menor de idade.

A polícia informou que o ataque foi registrado pouco depois das 23h desta segunda-feira, 18, no horário local. Unidades especiais localizaram e prenderam o suspeito por volta das 4h da madrugada desta terça-feira.

As autoridades investigam a motivação do crime, que inicialmente é tratado como um caso de violência doméstica. A origem da arma usada no ataque também está sendo apurada, já que o suspeito não possuía licença para porte de arma de fogo.