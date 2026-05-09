Passageiros do cruzeiro afetado por hantavírus começam a desembarcar na Espanha

Até agora, três passageiros já morreram devido à infecção. JORGE GUERRERO / AFP

Os cerca de cem passageiros a bordo do cruzeiro MV Hondius afetado por um surto de hantavírus começaram a desembarcar na madrugada deste domingo (10), nas Ilhas Canárias, na Espanha. O navio ancorou na área industrial de Granadilla de Abona na ilha de Tenerife.

Segundo a operadora do cruzeiro, Oceanwide Expeditions, todos os passageiros foram levados diretamente para seus respectivos voos e voltarão aos seus países. Eles deverão ser monitorados ativamente durante 42 dias. Entre os destinos previstos estão Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Países Baixos, Canadá e Turquia.

Segundo a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, o último voo de repatriação está previsto para ocorrer na segunda-feira (11), com destino à Austrália.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajou ao local para acompanhar a operação.

“Preciso que me escutem com clareza: isto não é outra covid. O risco atual para a saúde pública derivado do hantavírus continua sendo baixo”, afirmou Tedros em um comunicado anterior.

Relembre o caso

O cruzeiro MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, com destino a Cabo Verde em 1º de abril. No dia seguinte, a OMS foi avisada sobre um caso de síndrome respiratória aguda grave, que mais tarde confirmou-se ser uma hantavirose.

Até agora, três pessoas que estavam a bordo morreram pela infecção. Um casal dos Países Baixos e uma mulher da Alemanha. No último comunicado, publicado em 8 de maio, a OMS afirmou que seis casos haviam sido confirmados e outros dois eram suspeitos.