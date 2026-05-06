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"Irã tem o dedo no gatilho e está pronto", diz parlamentar iraniano sobre conflito com os EUA

Declaração foi feita após reportagem revelar supostas exigências dos Estados Unidos para fechamento de acordo

Estadão Conteúdo

Geovanna Hora

Zero Hora

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