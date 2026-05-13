Paramount defende aquisição da Warner Bros. perante Procuradoria da Califórnia

A Paramount Skydance defendeu a aquisição do lendário estúdio Warner Bros. Discovery em uma carta enviada à Promotoria da Califórnia, que mantém aberta uma investigação sobre o acordo avaliado em cerca de 110 bilhões de dólares (539 bilhões de reais), informou a imprensa local nesta terça-feira (12).

O conglomerado afirmou na mensagem dirigida ao procurador-geral Rob Bonta que a exibição nos cinemas é um aspecto crucial de sua estratégia para competir com as plataformas de streaming.

"As estreias nas salas geram consciência e expectativa por meio do marketing e do boca a boca e depois ajudam a converter essa demanda em audiência quando o título está disponível na plataforma", diz a carta assinada pelo diretor jurídico da Paramount, Makan Delrahim, em 7 de maio, segundo o portal Semafor.

No texto de oito páginas, a Paramount reitera seu compromisso de lançar pelo menos 30 filmes por ano após a aquisição, com uma janela de exibição nos cinemas de no mínimo 45 dias.

A possível compra da Warner Bros. Discovery abalou a indústria do entretenimento e foi objeto de uma disputa entre a Paramount e a Netflix, que acabou se retirando da concorrência.

Centenas de atores e diretores assinaram recentemente uma carta em que se opõem à fusão, por considerarem que ela contribui para a monopolização do setor e afeta o processo criativo.

Os donos de salas de cinema, que tentam se reerguer e voltar aos níveis de bilheteria anteriores à pandemia, manifestaram preocupação de que a venda reduza a produção de filmes e sua exibição na telona, concentrando mais oferta no streaming.

A Procuradoria-Geral da Califórnia investiga a negociação, que na semana passada recebeu sinal verde dos acionistas da Warner Bros. Discovery.

"Há sinais de alerta por toda parte", disse recentemente em uma entrevista o procurador Bonta, que destacou que a investigação avalia se a fusão viola leis antimonopólio.

"Estamos analisando coisas como preços mais altos, salários mais baixos, menos empregos, menor qualidade, menos opções, menos concorrência. Os elementos que são examinados quando se analisa um caso antimonopólio e uma fusão proposta", acrescentou.

Em conjunto, a Paramount e a Warner Bros. Discovery incluirão CNN, CBS, HBO e Nickelodeon, além de algumas das franquias mais valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, Missão: Impossível e o Universo DC.

Consultada pela AFP, a Procuradoria-Geral da Califórnia recusou-se a comentar, alegando que a investigação está em andamento.