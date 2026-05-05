Paquistão diz estar confiante em progresso nas negociações EUA-Irã, mas ataques continuam

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Muhammad Ishaq Dar, afirmou que Islamabad está confiante de que irá alcançar um progresso significativo nas negociações entre os EUA e o Irã, de acordo com uma postagem da Al Jazeera no X, nesta terça-feira, 5. "Foram feitos esforços para alcançar um cessar-fogo e iniciar um diálogo", disse o ministro, de acordo com o veículo.

Paralelamente, o ministério paquistanês publicou na rede social que o país possui compromisso "com o diálogo e a diplomacia", ressaltando o papel "facilitador" para o apoio aos esforços de uma trégua do conflito e na promoção da paz na região do Golfo e no Oriente Médio.