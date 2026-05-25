Papa pede que IA seja 'desarmada' para 'evitar que domine o ser humano'

O papa Leão XIV pediu que a inteligência artificial (IA) seja "desarmada" para "evitar que domine o ser humano", em sua primeira encíclica, publicada nesta segunda-feira (25), na qual afirma que ela "alimenta a lacuna entre os incluídos e os excluídos".
A encíclica, um documento que define a posição da Igreja em questões sociais, tem o título "Magnifica Humanitas" ("Humanidade magnífica") e adverte que a IA "não pode ser considerada moralmente neutra", insistindo no papel da educação para aprender a administrar seus riscos.
* AFP