Papa Leão XIV receberá Marco Rubio na quinta-feira, anuncia Vaticano

O papa Leão XIV receberá na quinta-feira (7) o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou nesta segunda-feira (4) o Vaticano, apenas semanas depois das duras críticas do presidente Donald Trump ao pontífice.

A visita privada com o chefe da diplomacia americana acontecerá às 11h30 locais (6h30 em Brasília), segundo um calendário publicado no site do Vaticano.

Uma fonte vaticana confirmou no domingo à AFP as informações da imprensa local de que a reunião era uma tentativa de "descongelar" as relações entre o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo e o governo americano.

Também se espera que Rubio se reúna com seus homólogos do Vaticano, Pietro Parolin, e da Itália, Antonio Tajani, durante sua passagem por Roma, segundo uma fonte do governo italiano citada no domingo.

Rubio também havia solicitado uma reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, uma das aliadas europeias mais próximas de Trump.

Leão tem se pronunciado com frequência cada vez maior contra os conflitos internacionais e os políticos que os impulsionam.

Em abril, Leão XIV foi abertamente crítico da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, um gesto que provocou a fúria da Casa Branca.

Trump respondeu com uma crítica feroz a Leão, chamando-o de "homem que não acredita em deter o crime" e de "brincar com um país que quer uma arma nuclear", em referência ao Irã.

Depois, Trump publicou uma imagem gerada por IA que aparentemente o representava como Jesus Cristo.

A visita de quinta-feira será a segunda reunião entre o papa e Rubio.

O secretário de Estado foi recebido no Vaticano junto com o vice-presidente americano, JD Vance, em maio de 2025, apenas alguns dias depois de Leão ser eleito papa.