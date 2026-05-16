Panamá declara apoio à Bolívia e ao presidente Rodrigo Paz em meio às tensões no país

O governo do Panamá declarou, em comunicado do Ministério de Relações Internacionais, apoio ao governo da Bolívia e ao presidente, Rodrigo Paz, diante de qualquer tentativa de desestabilização que pretenda não reconhecer o resultado soberano recente das urnas.

O documento destaca que o Panamá reafirma que a democracia, o respeito ao Estado de Direito e a institucionalidade republicana são pilares essenciais para a paz social, a estabilidade e o desenvolvimento entre as nações. "Os processos democráticos legítimos devem ser protegidos e respeitados por todos os atores políticos e sociais, dentro do que é descrito na Constituição e nas leis", diz.

O texto afirma ainda que a defesa da democracia exige rejeitar qualquer ação que busque alterar a ordem nacional por meio de mecanismos de pressão incompatíveis com o respeito à vontade popular e ao normal funcionamento das instituições do Estado.

O Panamá reiterou também a sua convicção de que as diferenças políticas devem ser solucionadas por meio do diálogo democrático, com canais constitucionais e com respeito irrestrito ao poder cidadão.