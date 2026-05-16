Países europeus negociam com Teerã sobre tráfego pelo Estreito de Ormuz

Vários países europeus negociam com o Irã para obter autorização para atravessar o Estreito de Ormuz, via estratégica para o tráfego de petróleo que está bloqueada desde o início da guerra no Oriente Médio, informou neste sábado a televisão estatal.

"Após a passagem de navios procedentes de países do leste da Ásia, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que há europeus que iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária para atravessar o estreito", anunciou a emissora, sem revelar os países.