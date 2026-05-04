Países do Golfo emitem alertas de ataques e Emirados Árabes dizem ter direito de responder Irã

Países do Golfo elevaram o nível de alerta diante de relatos de ataques e incidentes envolvendo os Emirados Árabes Unidos, enquanto Abu Dhabi afirmou ter "pleno direito de responder" ao que classificou como agressão iraniana, em meio à escalada de tensões na região.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos condenou "ataques perigosos" com mísseis e drones contra alvos civis e disse que "não tolerará qualquer agressão à sua segurança e soberania", reservando-se o direito de reagir "de forma plena e legal", em conformidade com o direito internacional. O governo também classificou as ações como "escalada grave e inaceitável" e atribuiu ao Irã a responsabilidade pelos episódios. Apesar das acusações, um alto oficial militar iraniano disse à mídia estatal que Teerã "não tem planos de atingir os Emirados".

Segundo a agência estatal WAM, as defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos detectaram quatro mísseis de cruzeiro lançados do Irã, interceptando três, enquanto um caiu no mar. O Ministério da Defesa, por sua vez, afirmou que seguia engajando "ataques com mísseis e drones". A WAM também relatou um incêndio na zona industrial de petróleo de Fujairah após um ataque com drone.

A escalada afetou a aviação. A Fars News reportou que aeronaves ficaram "à deriva" no espaço aéreo do país, enquanto a plataforma de monitoramento FlightRadar indicou suspensão temporária de voos para Dubai e Sharjah e desvios para Mascate. Um canal ligado à Guarda Revolucionária iraniana (IRGC, na sigla em inglês) também mencionou a suspensão de voos.