Pais detidos pelo ICE reencontram filho com câncer terminal um dia antes de sua morte

Família se reuniu no México um dia antes da morte do jovem. NBC News / Divulgação

Os pais de um jovem que estavam detidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos reencontraram seu filho em seus últimos instantes de vida no último sábado (9). Segundo o g1, a família foi libertada pelas autoridades neste fim de semana após tentarem entrar ilegalmente nos EUA.

Kevin Gonzalez, de 18 anos, morreu neste domingo (10), na casa de sua família em Durango, no México. Ele havia sido diagnosticado com câncer de cólon em estágio 4 enquanto estava em Chicago visitando o irmão no final do ano passado.

Quando os pais do jovem, Isidoro González Avilés e Norma Anabel Ramírez Amaya, souberam da gravidade da doença, pediram vistos de emergência. Porém, a solicitação foi negada, porque eles já haviam sido deportados dos EUA anteriormente.

Mesmo sem autorização, o casal tentou entrar no país ilegalmente. Eles acabaram detidos na fronteira do México com os Estados Unidos.

— O que eu mais queria era estar lá com ele quando ele recebeu a notícia ruim. Foi muito difícil para mim, não estar lá para abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem — relembrou a mãe ao rever o filho.

Com poucos dias de vida, o filho solicitou alta do hospital onde estava em Chicago e retornou para a casa da avó no México.

Os pais do jovem foram soltos na última quinta-feira (7). Eles estavam presos em um centro de detenção do Arizona, mas um juiz federal, ao saber da situação do rapaz, ordenou a libertação do casal.

Uma força-tarefa foi montada para acelerar a viagem deles, possibilitando que vissem o filho antes de sua partida. Segundo o irmão de Gonzalez, Jovany Ramirez, os pais foram escoltados pelo ICE até a fronteira. Lá, embarcaram em em um ônibus e, em seguida, em um voo de emergência provido por agentes do consulado.