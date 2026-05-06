Hantavírus: cepa andina, única transmissível entre humanos, é detectada em passageiros de cruzeiro

O Ministério da Saúde da África do Sul informou nesta quarta-feira (6) que foi encontrada a cepa andina do hantavírus em passageiro retirado de um cruzeiro. Essa é a única variante que pode ser transmitida entre humanos.

O cruzeiro MV Hondius, que se tornou foco de hantavírus, tem 88 passageiros e 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, a bordo. Três pessoas que estavam no navio morreram: um casal holandês e uma mulher alemã.

— Os testes iniciais mostram que se trata, de fato, da cepa andina. Esta é a única, entre as 38 conhecidas, capaz de ser transmitida de uma pessoa para outra — explicou o ministro da Saúde sul-africano, Aaron Motsoaledi.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que três pessoas com sintomas de hantavírus foram retirados do cruzeiro em Cabo Verde. Os pacientes serão transferidos para um hospital na Holanda, após as Ilhas Canárias, na Espanha, se recusarem a receber o navio.

"Três pacientes com suspeita de infecção por hantavírus acabam de ser retirados do navio e estão a caminho para receber atendimento médico nos Países Baixos, em coordenação com a OMS, o operador do navio e as autoridades nacionais de Cabo Verde, do Reino Unido, da Espanha e dos Países Baixos", anunciou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, na rede social X.

Outro passageiro do navio foi hospitalizado em Zurique, na Suíça. O Ministério da Saúde suíço afirmou que o paciente testou positivo para o vírus. Ele está sendo tratado no Hospital Universitário de Zurique (USZ) por infecção por hantavírus.

Segundo o Ministério da Saúde suíço, o homem procurou um hospital em Zurique após apresentar sintomas da doença. Ele havia consultado seu médico de família por telefone e foi imediatamente colocado em isolamento.

O cruzeiro seguia do extremo sul da Argentina para o arquipélago de Cabo Verde, na costa oeste da África.

O que é o hantavírus

Além de ser a possível causa das mortes no cruzeiro, o vírus foi responsável pelo óbito da pianista e empresária Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, em fevereiro do ano passado.

A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Também pode se dar pelo contato de mãos contaminadas com mucosas (olhos, boca e nariz) e por mordidas de roedores.

O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave chamada síndrome pulmonar por hantavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, há diferentes fatores ambientais associados ao aumento no registro de casos de hantavirose: aumento da população de roedores silvestres, desmatamento desordenado, expansão das cidades para áreas rurais e áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e roedores silvestres.