Otan e União Europeia condenam queda de drone russo na Romênia e reforçam apoio a Bucareste

Aliados da Romênia reagiram com críticas à Rússia após um drone lançado contra a Ucrânia atingir um prédio residencial no leste do território romeno e deixar dois feridos nesta sexta-feira, 29. O episódio elevou preocupações de segurança na fronteira oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e motivou manifestações de apoio a Bucareste.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, informou ter conversado com o presidente da Romênia e reiterado a "solidariedade absoluta" da aliança ao país-membro. Em publicação no X, Rutte afirmou que a Otan está pronta para "defender cada centímetro do território aliado" e seguirá reforçando sua capacidade de dissuasão e defesa diante de qualquer ameaça, "incluindo drones".

Embora não estivesse prevista uma reunião formal da aliança sobre o incidente nesta sexta-feira, a Romênia pode solicitar consultas oficiais caso considere que sua segurança ou integridade territorial estejam ameaçadas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a ocorrência como mais uma escalada por parte de Moscou. Segundo ela, a Rússia "cruzou mais uma linha". Em publicação nas redes sociais, destacou que "uma incursão de drone russo atingiu uma área densamente povoada da Romênia, ferindo civis" e enfatizou que o ataque ocorreu "em território da União Europeia".

Von der Leyen afirmou ainda que o bloco continuará fortalecendo a segurança em sua fronteira oriental e trabalha na elaboração de um novo pacote de sanções contra a Rússia, o 21º desde o início da guerra.

Já o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, avaliou que aumentou o risco de incidentes graves como esse devido ao que chamou de "crescente nervosismo" do presidente russo, Vladimir Putin, impulsionado por reveses militares enfrentados pela Rússia no conflito.

Em meio à repercussão do incidente, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev, publicou uma mensagem direcionada aos cidadãos da União Europeia. Em postagem no X, ele afirmou que as autoridades europeias "entraram unilateralmente em uma guerra contra a Rússia" e alertou a população a permanecer vigilante. "O sono tranquilo acabou. Mas vocês sabem a quem perguntar por quê", escreveu.