Os premiados na 79ª edição do Festival de Cannes

Seguem abaixo os premiados na 79ª edição do Festival de cinema de Cannes:

- Palma de Ouro -

"Fjord", do romeno Cristian Mungiu

- Grande Prêmio -

"Minotaur," do russo Andrey Zvyagintsev

- Prêmio do Júri -

"The Dreamed Adventure", da alemã Valeska Grisebach

- Melhor direção -

Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de "La Bola Negra", e o polonês Pawel Pawlikowski, de "Fatherland"

- Melhor ator -

O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de "Coward"

- Melhor atriz -

A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de "All of a Sudden"

- Melhor roteiro -

"Notre Salut", do francês Emmanuel Marre

- Câmera de Ouro -

"Benimana", da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo

- Palma de Ouro de curta-metragem -

"For the Opponents," do argentino Federico Luis

- Palmas de Ouro honorárias -

Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson