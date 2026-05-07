Os filmes na disputa pela Palma de Ouro do 79º Festival de Cannes

Vinte e dois filmes disputarão a Palma de Ouro na 79ª edição do Festival de Cannes, o maior evento cinematográfico do planeta, que começa na próxima terça-feira (11).

- "Amarga Navidad", do espanhol Pedro Almodóvar

O cineasta espanhol concorre pela sétima vez ao prêmio máximo do festival com o filme sobre uma diretora de cinema em crise criativa, que se inspira na vida de pessoas próximas para criar suas histórias.

- "La Vie D'Une Femme", da francesa Charline Bourgeois-Taquet

O filme conta a história de Gabrielle, cirurgiã parisiense de cerca de 50 anos totalmente voltada para a sua vida profissional, até que a chegada de uma mulher ao hospital onde trabalha abala o seu equilíbrio pessoal.

- "La Bola Negra", dos espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrossi -

Um dos projetos mais aguardados da dupla de cineastas conhecida como os 'Javis', no qual exploram o significado de ser gay em épocas diferentes por meio de três vidas entrelaçadas. O filme é inspirado em uma obra inacabada de Federico García Lorca. O elenco inclui Penélope Cruz e Glenn Close.

- "Coward", do belga Lukas Dhont -

Um drama sobre um jovem soldado que quer demonstrar seu valor no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Dhont retorna a Cannes pela terceira vez, depois de "Girl" (2018), apresentada na mostra Um Certo Olhar, e "Close" (2022), que disputou a Palma de Ouro.

- "Histoires Parallèles", do iraniano Asghar Farhadi -

Impedido de filmar no Irã, Farhadi - duas vezes vencedor do Oscar - reúne estrelas do cinema francês, como Isabelle Huppert, Vincent Cassel e Catherine Deneuve.

- "Paper tiger", do americano James Gray -

Um thriller protagonizado por Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller sobre dois irmãos que perseguem o sonho americano e acabam presos em uma perigosa rede ligada à máfia russa.

- "Das Getraumte Abenteuer", da alemã Valeska Grisebach -

Depois de apresentar seu terceiro filme, "Western", em uma mostra paralela em 2017, Grisebach disputa a Palma de Ouro este ano com a história de uma mulher que aceita um acordo para ajudar um velho conhecido.

- "Soudain" (Suddenly), do japonês Ryusuke Hamaguchi -

Após o sucesso mundial de "Drive My Car", o cineasta apresenta um filme rodado em França sobre a diretora de uma casa de repouso que estabelece uma amizade com uma artista teatral japonesa.

- "L'Inconnue", do francês Arthur Harari -

O roteirista de "Anatomia de uma Queda", Palma de Ouro em 2023, adapta uma 'graphic novel' que escreveu em conjunto com o irmão, sobre um homem que acorda no corpo de uma misteriosa desconhecida.

- "Garance", da francesa Jeanne Herry -

Com Adèle Exarchopoulos no papel de uma jovem atriz que abusa do álcool.

- "Sheep in the Box", do japonês Hirokazu Kore-eda

Presença habitual no festival, que já venceu a Palma de Ouro em 2018 com "Assunto de Família", Kore-eda apresenta um filme sobre um casal que adota um humanóide.

- "Hope", do sul-coreano Hong-Jin Na -

Um thriller ambientado em uma cidade portuária que começa a registrar uma série de acontecimentos inexplicáveis. O elenco inclui Michael Fassbender e Alicia Vikander.

- "Nagi Notes", do japonês Koji Fukada -

Um longa-metragem ambientado no Japão rural que aborda o encontro entre duas almas solitárias. Em 2016, Fukada ganhou com "Harmonium" o Prémio do Júri na mostra 'Un Certain Regard', a segunda mais importante do festival.

- "Gentle Monster", da austríaca Marie Kreutzer -

Kreutzer é considerada uma das vozes mais sólidas do cinema europeu atual. O filme, protagonizado por Léa Seydoux e Catherine Deneuve, se aprofunda na história de um casal em que um dos membros revela, de maneira repentina, um lado monstruoso.

- "Notre Salut", do francês Emmanuel Marre -

Uma produção sobre a Segunda Guerra Mundial que retrata a vida diária na França ocupada e sob o regime de Vichy.

- "Fjord", do romeno Cristian Mungiu -

Protagonizada por Renate Reinsve, aborda um conflito entre duas famílias em um vilarejo remoto da Noruega. Mungiu venceu a Palma de Ouro em 2007 por "4 Meses, 3 Semanas, 2 Dias".

- "Histoires de la Nuit", da francesa Léa Mysius -

Uma adaptação do romance de Laurent Mauvignier, protagonizada por Benoît Magimel, Monica Bellucci e Hafsia Herzi, que explora os vínculos familiares.

- "Moulin", do húngaro László Nemes -

O diretor do aclamado filme "O Filho de Saul" (Oscar de Melhor Filme Internacional em 2016) retorna a Cannes com uma cinebiografia de Jean Moulin, lendário membro da Resistência Francesa.

- "Fatherland", do polonês Pawel Pawlikowski -

Pawlikowski ("Ida") apresenta um filme em preto e branco que narra o regresso do escritor Thomas Mann à Alemanha em 1945, quando percorre com a filha (Sandra Hüller) parte do país em plena Guerra Fria.

- "The Man I Love", do americano Ira Sachs -

Um filme ambientado na Nova York da década de 1980, protagonizado por Rami Malek, vencedor do Oscar por sua interpretação de Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" (2019).

- "El Ser Querido", do espanhol Rodrigo Sorogoyen -

Depois de apresentar "As Bestas" na mostra Cannes Première em 2022, Sorogoyen disputa a Palna de Ouro com uma história sobre a relação complexa entre um famoso cineasta (Javier Bardem) e a sua filha atriz (Victoria Luengo), que voltam a trabalhar juntos após anos de afastamento.

- "Minotaur", do russo Andrey Zvyagintsev -

Cineasta russo exilado e presença frequente em Cannes - onde já foi premiado em várias ocasiões -, Zvyagintsev apresenta um filme sobre como a guerra afeta o dia a dia da burguesia russa.