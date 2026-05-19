Operadora do cruzeiro MV Hondius nega que hantavírus tenha origem no navio

A operadora do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus que já deixou três mortos afirmou que o vírus provavelmente foi introduzido antes do embarque de seus passageiros e que não se originou no navio.

O MV Hondius, operado pela empresa holandesa Oceanwide Expeditions, recebeu atenção mundial devido à morte de três passageiros por hantavírus, um vírus pouco frequente e para o qual não há vacinas nem tratamentos específicos.

"Os indícios apontam firmemente que o vírus foi introduzido antes do embarque e não se originou na própria embarcação", afirmou o diretor-executivo da Oceanwide Expeditions, Rémi Bouysset.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem insistido que não há risco de uma pandemia semelhante à da covid-19 por causa do surto, e tem enfatizado que o contágio é muito raro.

O navio atracou em Roterdã na segunda-feira. A tripulação remanescente a bordo ficará em quarentena por várias semanas, monitorada por dois médicos a bordo. Segundo a Oceanwide Expeditions, todos os que continuam no navio estão assintomáticos.

Há sete pacientes com hantavírus confirmados, além de outro caso provável, segundo um levantamento da AFP a partir de fontes oficiais.

Os infectados têm a cepa Andes, a única variante do hantavírus que pode ser transmitida entre humanos. Ele é endêmico na Argentina, onde a viagem começou em 1º de abril.