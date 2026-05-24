Onda de calor sem precedentes na França deixa um morto em evento esportivo

A França enfrenta uma onda de calor sem precedentes antes do verão, que resultou neste domingo em recordes de temperatura para o mês de maio e na morte de um participante de uma corrida em Paris.

Uma dezena de corredores de outra prova, em Maisons-Alfort, na periferia parisiense, foram internados, segundo os bombeiros.

A agência climática francesa informou que Paris registrou ontem a primeira temperatura acima de 30°C neste ano (31,9°C).

Participantes de outras competições esportivas também foram afetados, principalmente nos Alpes Marítimos. Dois eventos foram cancelados por precaução em Menton, na fronteira com a Itália.

O Ministério dos Esportes pediu na noite de hoje cautela e "vigilância máxima na prática esportiva". Segundo a Météo-France, a "onda de calor precoce e significativa" deve-se à presença de uma zona de alta pressão que bloqueia o ar quente procedente do norte da África. Ela deve se intensificar amanhã.

Treze departamentos do oeste da França estão sob alerta amarelo, o primeiro nível, devido à onda de calor.