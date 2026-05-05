OMS suspeita de transmissão do hantavírus entre pessoas a bordo de cruzeiro

Navio de cruzeiro MV Hondius precisou ser desviado para as Ilhas Canárias, onde passará por investigação. AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspeita que houve transmissão do hantavírus entre pessoas a bordo do navio de cruzeiro ancorado em Cabo Verde, com três passageiros mortos.

— Levando em consideração a duração do período de incubação do hantavírus, que pode variar entre uma e seis semanas, supomos que foram infectados fora do navio e acreditamos que pode ter acontecido uma transmissão inter-humana, entre pessoas em contato muito próximo — declarou Maria Van Kerkhove, diretora de preparação e prevenção contra epidemias e pandemias da OMS.

Na segunda-feira (4), a OMS já havia afirmado que o risco de propagação do hantavírus é "baixo".

— O risco para a população em geral permanece baixo. Não há motivo para pânico ou para impor restrições de viagem — disse o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge.

O diretor enfatizou que as infecções por hantavírus são raras e "não são facilmente transmitidas entre pessoas". No entanto, os passageiros não foram autorizados a desembarcar em Cabo Verde e precisaram ser deslocados para as Ilhas Canárias, com autorização das autoridades espanholas.

— Estamos trabalhando com as autoridades espanholas que (...) disseram que vão receber o navio para fazer uma investigação completa, uma investigação epidemiológica completa, uma desinfecção total do navio e, claro, avaliar o risco para os passageiros que estão a bordo — afirmou Maria Van Kerkhove.

O navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde. Havia ancorado no porto de Praia, capital do arquipélago da África ocidental.

O que é hantavírus

Além de ser a possível causa das mortes no cruzeiro, o vírus foi responsável pelo óbito da pianista e empresária Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, em fevereiro do ano passado.

A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados. Também pode se dar pelo contato de mãos contaminadas com mucosas (olhos, boca e nariz) e por mordidas de roedores.

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O vírus pode causar uma infecção pulmonar grave chamada síndrome pulmonar por hantavírus, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC na sigla em inglês).

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, há diferentes fatores ambientais associados ao aumento no registro de casos de hantavirose: aumento da população de roedores silvestres, desmatamento desordenado, expansão das cidades para áreas rurais e áreas de grande plantio, favorecendo a interação entre homens e roedores silvestres.