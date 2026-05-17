OMS mantém avaliação do hantavírus em 'risco baixo' antes da chegada do Hondius aos Países Baixos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manteve neste domingo (17) sua avaliação de "risco baixo" em relação ao foco de hantavírus detectado a bordo do cruzeiro Hondius, que deve atracar na segunda-feira nos Países Baixos com o restante de sua tripulação.

O cruzeiro, que despertou preocupação mundial após o anúncio do surgimento desse foco no início de maio, deve terminar sua viagem em Roterdã na segunda-feira entre 10h (05h no horário de Brasília) e meio-dia, segundo as autoridades.

Lá desembarcarão as 27 pessoas que continuam a bordo: 25 membros da tripulação e dois integrantes da equipe médica.

"O risco para a saúde pública foi reavaliado à luz das informações mais recentes disponíveis, e o risco global continua baixo", anunciou a OMS em um boletim publicado algumas horas antes da chegada do navio a Roterdã.

A OMS acrescentou que "embora outros casos possam continuar a surgir entre os passageiros e membros da tripulação", o risco de transmissão "deverá diminuir após o desembarque e a aplicação de medidas de controle".

O surto de hantavírus, um vírus raro para o qual não existe nem vacina nem tratamento específico, causou três mortes e obrigou as autoridades de cerca de vinte países a manter sob vigilância os casos suspeitos e seus contatos.

Segundo a OMS, o contágio entre humanos requer um contato muito próximo.