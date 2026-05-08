OMS diz que há seis casos confirmados de hantavírus após surto em cruzeiro

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira (8) que, até agora, foram confirmados seis casos de hantavírus de um total de oito suspeitos notificados após o surgimento de um surto a bordo de um cruzeiro no Atlântico.

"Até 8 de maio, foram notificados no total oito casos, incluindo três mortes (uma taxa de letalidade de 38%). Seis casos foram confirmados por laboratório como infecções por hantavírus, todos identificados como causados pelo vírus Andes", indicou a OMS em um comunicado.

"A OMS avalia o risco para a população mundial apresentado por este evento como baixo e continuará monitorando a situação epidemiológica e atualizando a avaliação do risco", acrescentou.

"O risco para os passageiros e a tripulação do navio é considerado moderado", apontou.

A cepa andina do hantavírus é a única conhecida capaz de ser transmitida de pessoa para pessoa.

Três passageiros do cruzeiro a bordo do MV Hondius - um casal holandês e uma mulher alemã - morreram, enquanto outros adoeceram por causa dessa doença rara, que normalmente se espalha entre roedores.

Espera-se que o navio de bandeira holandesa, com cerca de 150 pessoas a bordo, chegue no domingo à ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias. Voos especiais transportarão posteriormente passageiros e tripulantes para seus países de origem.