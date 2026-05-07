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Após testes
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OMS confirma que cepa do hantavírus registrada em cruzeiro é transmissível entre humanos; especialista diz que "não é a próxima covid" 

Surto ocorreu no cruzeiro MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, na África

Estadão Conteúdo

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