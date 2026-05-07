OMS confirma cinco casos de hantavírus em cruzeiro; pacientes que não estiveram no navio são monitorados

Após parada do navio MV Hondius em Santa Helena, 29 passageiros não retornaram a bordo. AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta quinta-feira (7) o diagnóstico de cinco dos oito casos suspeitos de hantavírus. Destes pacientes, três morreram enquanto estavam a bordo do cruzeiro MV Hondius.

Estão sendo monitorados também pacientes que não estavam a bordo do navio, mas que apresentaram sintomas de hantavírus na França, Holanda e Singapura, conforme anunciaram os respectivos governos nesta quinta-feira. Segundo o governo da Holanda, a origem do contágio fora do navio pode ter relação com o desembarque de cerca de 40 passageiros na ilha de Santa Helena após o registro da primeira morte na embarcação. Do total, 29 não retornaram ao cruzeiro.

Esse grupo de passageiros inclui a esposa do homem holandês que morreu. Segundo a Oceanwide Expeditions, ela desembarcou na ilha com o corpo do marido e, em seguida, voou rumo à África do Sul em um avião comercial.

Não foi divulgada a localização dos passageiros que desembarcaram do navio, mas autoridades na África do Sul e na Europa buscam rastreá-los.

Casos ao redor do mundo

O governo de Singapura informou que duas pessoas foram isoladas. Elas estavam no voo com mulher holandesa, que morreu posteriormente.

Na Holanda, uma comissária de bordo da companhia aérea KLM, que teve contato com a vítima, apresentou sintomas de infecção pela doença e foi internada em um hospital em Amsterdã. Segundo comunicado da companhia, as autoridades sanitárias holandesas entraram em contato com todas as pessoas que estavam no voo.

O jornal The New York Times informou que três Estados dos Estados Unidos (Califórnia, Geórgia e Arizona) monitoram pacientes com sintomas suspeitos do hantavírus.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot afirmou que um cidadão francês esteve em contato com uma pessoa que contraiu o vírus, mas atualmente não apresenta sintomas e está sendo monitorado.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a organização está "trabalhando com países relevantes" para rastrear o vírus.