Oito feridos em atropelamento no norte da Itália

Um motorista atropelou vários pedestres na tarde deste sábado (16), no centro de Modena, norte da Itália, deixando oito feridos, quatro deles em estado grave, informou o prefeito da cidade a vários veículos de imprensa.

Segundo os primeiros depoimentos, o motorista, de cerca de trinta anos, jogou o carro "em direção à calçada, atingindo também uma bicicleta, e depois se chocou ao atropelar em cheio uma mulher, gravemente ferida, com as pernas esmagadas", declarou o prefeito Massimo Mezzetti à agência Ansa e à imprensa local.

O Citroën cinza acabou se chocando contra a vitrine de uma loja. "Ele foi visto com uma arma na mão, mas não conseguiu atingir ninguém. Parece que tentou atingir alguém", acrescentou o prefeito.

O motorista foi detido pela polícia e está sendo interrogado. Não houve vítimas fatais, mas "oito feridos, incluindo quatro em estado grave", detalhou o prefeito ao canal RaiNews.

Segundo uma testemunha entrevistada por essas fontes, o carro chegou em alta velocidade por uma rua muito movimentada aos sábados à tarde, perto da catedral de Modena.

"Ouvi as batidas e vi pessoas sendo atropeladas. O carro veio na minha direção e consegui me atirar no chão", relatou o homem, com a cabeça ensanguentada.

"O motorista parecia drogado ou alcoolizado, não parecia estar em condições normais. O carro soltava fumaça; abri a porta e ele saiu correndo. Quatro ou cinco pessoas corremos atrás dele. Ele sacou uma faca, mas conseguimos derrubá-lo no chão", acrescentou.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestou solidariedade "às pessoas feridas e às suas famílias" e seu "agradecimento aos cidadãos que intervieram com coragem para deter o responsável, assim como às forças de segurança por sua atuação".