Nvidia registra recorde de US$ 81,6 bilhões em receita trimestral graças ao boom da IA

A gigante dos chips Nvidia registrou nesta quarta-feira (20) uma receita trimestral recorde de 81,6 bilhões de dólares, muito acima das expectativas de Wall Street, graças ao fato de que a demanda insaciável por seu hardware de inteligência artificial (IA) impulsionou mais um trimestre espetacular.

Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal, encerrado em 26 de abril, representaram um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 20% frente ao trimestre anterior.

O lucro líquido aumentou para 58,3 bilhões de dólares, mais que o triplo dos 18,8 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

Os negócios de centros de dados da Nvidia, que vendem os processadores utilizados para impulsionar sistemas de IA nas gigantes tecnológicas e empresas de tecnologia do mundo inteiro, impulsionaram esses resultados.

A receita da divisão de centros de dados, que inclui as principais unidades de processamento gráfico (GPU) da Nvidia, atingiu um recorde de 75,2 bilhões de dólares, um aumento de 92% em relação a 2025.

Uma GPU é um chip especializado em computação originalmente projetado para o processamento de videogames e gráficos de alta velocidade, mas que a Nvidia transformou em uma peça-chave de hardware por trás da inteligência artificial.

Essa reconversão de suas GPUs fez da Nvidia a empresa de maior valor de mercado do mundo, apoiada pela altíssima demanda por seus chips.

O chefe da Nvidia, Jensen Huang, afirmou nesta semana que espera que a China acabe abrindo seu mercado para chips americanos de alta gama capazes de treinar e executar sistemas de inteligência artificial.

As superpotências mantêm uma intensa corrida pela supremacia em IA e, até recentemente, o chip H200 da Nvidia tinha sua venda proibida na China por Washington devido a preocupações de segurança nacional.