Número de mortos em explosão em fábrica de fogos de artifício na China sobe para 37

Uma grande explosão registrada no início da semana em uma fábrica de fogos de artifício na China deixou 37 mortos e um desaparecido, segundo um balanço atualizado anunciado nesta sexta-feira (8) pela televisão estatal CCTV.

O balanço oficial anterior registrava 26 mortos na explosão, que aconteceu na tarde de segunda-feira na fábrica Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, em Liuyang, na província de Hunan.

A cidade é um dos principais centros de produção de fogos de artifício da China e do mundo.

A tragédia também deixou 51 feridos, cinco deles em estado grave, segundo a emissora estatal. "As operações de busca e resgate estão praticamente concluídas", informou a CCTV.

Os diretores da empresa foram detidos.

Liuyang produz quase 60% dos fogos de artifício vendidos na China e 70% dos que são exportados.