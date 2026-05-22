Novo caso de hantavírus confirmado em tripulante do MV Hondius repatriado para os Países Baixos

Um membro da tripulação do navio de cruzeiro MV Hondius, que desembarcou na ilha espanhola de Tenerife e foi repatriado para os Países Baixos, testou positivo para hantavírus, anunciou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira (22).

"Os Países Baixos confirmaram hoje um novo caso em um membro da tripulação que desembarcou em Tenerife, foi repatriado para os Países Baixos e está em quarentena desde então", disse Tedros.

Com isso, o número total de casos suspeitos e confirmados de hantavírus chega a 12, incluindo três pessoas que viajaram a bordo do navio de cruzeiro Hondius e morreram.