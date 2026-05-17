Novas supostas vítimas de Epstein procuram a Justiça francesa

Novas supostas vítimas do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein procuraram o Ministério Público de Paris, declarou neste domingo (17) a promotora Laure Beccau.

O MP de Paris abriu uma investigação por "tráfico de seres humanos" depois que o governo dos Estados Unidos divulgou milhares de arquivos do processo do criminoso sexual, falecido em 2019.

O objetivo é identificar aqueles que poderiam ter auxiliado Epstein na execução de seis crimes na França, como, por exemplo, apresentando-lhe as vítimas.

"Nenhuma das pessoas suscetíveis de serem investigadas foi interrogada até o momento", disse a promotora à rádio RTL.

Quase 20 vítimas se manifestaram, incluindo 10 das quais o MP não tinha conhecimento.

"Recuperamos o computador de Epstein, seus aparelhos telefônicos, suas agendas de endereços" e eles estão sendo novamente analisados, indicou Beccau.

Segundo ela, quando os investigadores tiverem conhecimento "completo" das relações "de Epstein com os outros protagonistas" de sua rede na França, os "acusados serão interrogados".