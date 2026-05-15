Nova York busca medidas para tirar cocô de cachorro de suas ruas e parques

Vereadores de Nova York propuseram, nesta sexta-feira (15), adotar medidas para eliminar o cocô dos cachorros das ruas e parques da cidade, depois do aumento das queixas dos moradores da cidade.

"Todos já passamos por isso, pela sensação de incômodo imediato logo após pisar em algo mole demais para ser cimento", disse a jornalistas Julie Menin, presidente da Câmara de Vereadores.

Ela mencionou o aumento de 35% nas reclamações por fezes de pets no começo de 2026 em relação ao ano passado.

A chamada Lei 'SCOOP' inclui medidas para disponibilizar mais sacos para recolher o cocô dos 'doguinhos' nos parques e sinalização para que os tutores dos cães o coletem. Também implantaria um programa piloto para transformar as fezes em compostagem.

Menin disse que a norma não é punitiva e que busca, em vez disso, "estimular os donos dos cães a fazerem o certo".

"Sejamos claros. Não se trata de culpar os cães, nem quem cuida deles", disse. "É sobre dar às pessoas mais recursos e lembretes para cuidar melhor de seus amigos peludos e suas comunidades".

Os vereadores, que devem votar a lei em breve, também promovem uma patrulha para coletar as fezes na cidade.

Em Nova York é ilegal não limpar os excrementos dos cães, mas as autoridades dizem que a aplicação desta norma tem sido inconsistente.