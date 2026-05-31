Nos EUA, Newark tem toque de recolher após novos conflitos em manifestações contra o ICE

O prefeito de Newark impôs um toque de recolher na madrugada deste domingo, 31, nos arredores de um centro de detenção de imigrantes em Nova Jersey, nos EUA, após uma série de confrontos intensos entre manifestantes contrários à polícia de imigração (ICE) e as forças do estado de Nova Jersey. O toque de recolher no entorno do Delaney Hall ficará em vigor das 21 horas às 6 horas, até nova ordem, afirmou o prefeito Ras Baraka.

A medida foi tomada após outra noite de conflitos entre as forças de segurança e manifestantes no local.

Em fotos e vídeos, manifestantes aparecem disputando barricadas enquanto a polícia, com escudos de choque, os empurrava para trás. Um vídeo mostrou policiais a cavalo avançando sobre a multidão na tentativa de dispersar grupos de manifestantes.

As manifestações começaram no início deste mês, após detentos iniciaram uma greve de fome por causa de más condições. Na sexta-feira, a Polícia Estadual de Nova Jersey substituiu agentes federais de imigração, que vinham enfrentando manifestantes no local havia dias.

Em nota na manhã deste domingo, a governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, disse que pessoas mascaradas atacaram uma barreira em uma área de protesto designada, montada pela polícia estadual, e estavam "arremessando objetos, utilizando as barreiras como armas e incendiando pneus na rua".