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Nobel da Paz Narges Mohammadi é internada após grave crise cardíaca e perda de consciência em prisão no Irã

Segundo sua fundação, a ativista sofreu repetidas perdas de consciência e uma crise cardíaca antes de ser levada ao hospital

Zero Hora

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