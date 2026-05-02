Nobel da Paz Narges Mohammadi é internada após grave crise cardíaca e perda de consciência em prisão no Irã

Ativista está presa desde dezembro. NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP

A ativista iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz em 2023, foi hospitalizada em caráter de urgência após uma deterioração grave de seu estado de saúde. A ativista de 54 anos está presa desde dezembro em Zanyan, no norte do Irã.

Segundo comunicado publicado na noite de sexta-feira (1º) pela Narges Mohammadi Foundation, a Nobel da Paz foi internada em um hospital de Zanyan "após uma grave crise cardíaca e repetidas perdas de consciência".

Em nota, o Comitê Norueguês do Nobel faz um apelo para que as autoridades iranianas transfiram a ativista para Teerã, para que seus médicos possam tratá-la. "Sem esse tratamento, sua vida permanece em risco", alertou a entidade no texto.

Em post no Instagram publicado por volta das 10h deste sábado (2) no horário de Brasília, a fundação de Mohammadi informou que a Nobel está atualmente internada na unidade de terapia intensiva (UTI) coronariana e recebe oxigênio, "enquanto sofre de hipertensão arterial persistente e instável, além de náuseas".

Em outro post, de quinta-feira (30), a entidade afirmou que a ativista perdeu 20 quilos ao longo dos 140 dias em que está presa, e apresenta uma pressão sanguínea "perigosamente alta".

Quem é Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, cujas mais de duas décadas de ativismo foram reconhecidas com o Prêmio Nobel da Paz em 2023, foi detida em 12 de dezembro em Mashhad, no leste do Irã, após criticar as autoridades religiosas iranianas durante um funeral.

Há mais de 25 anos, Mohammadi é presa e julgada repetidamente por seu ativismo contra a pena de morte e o uso obrigatório do véu para as mulheres no Irã.

Em fevereiro, ela foi sentenciada a outra pena de seis anos por atentar contra a segurança nacional e a um ano e meio adicional por fazer propaganda contra o sistema islâmico.