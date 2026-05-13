Netanyahu visitou os Emirados Árabes Unidos secretamente durante a guerra no Irã

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, informou nesta quarta-feira, 13, que ele visitou secretamente os Emirados Árabes Unidos durante a guerra com o Irã.

Na ocasião, Netanyahu se reuniu com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ainda de acordo com o gabinete, o encontro "resultou em um avanço histórico nas relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos".

O anúncio surge apenas um dia depois de o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, ter revelado que Israel enviou armas de defesa aérea aos Emirados Árabes Unidos, juntamente com pessoal para operá-las.

Os Emirados foram alvo quase diário de represálias iranianas durante a guerra no Oriente Médio. Segundo a ministra de Cooperação Internacional dos Emirados, Reem al Hashimy, entrevistada em 19 de abril pela americana ABC, o país foi alvo de mais de 2.800 mísseis e drones durante os primeiros 40 dias da guerra.

Apesar do cessar-fogo, os Emirados relataram, desde 8 de abril, vários ataques com mísseis e drones procedentes do Irã.

Os Emirados, que possuem importantes reservas de petróleo, são um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e figuram entre os países árabes que, em 2020, normalizaram relações com Israel após a assinatura dos Acordos de Abraão, durante o primeiro mandato do presidente norte-americano Donald Trump.