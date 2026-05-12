Navio russo pode ter carregado reatores nucleares para a Coreia do Norte, diz TV

Um navio cargueiro russo que afundou no fim de 2024 perto da costa da Espanha teria transportado materiais suspeitos de serem reatores nucleares para a Coreia do Norte, segundo uma reportagem desta terça-feira, 12, feita pela CNN Internacional.

Fontes da emissora apontaram que a explosão do navio pode ter sido provocada por uma operação militar de forças do Ocidente para evitar que a Rússia transferisse tecnologia nuclear a Pyongyang.

A embarcação Ursa Major era um cargueiro das forças russas e navegava em águas internacionais a cerca de 96 quilômetros da costa da Espanha em 23 de dezembro de 2024, quando explodiu. Dois tripulantes morreram e os outros 14 foram resgatados. O navio zarpou dois meses depois de Kim Jong-un ter enviado tropas para auxiliar na invasão da Ucrânia por Moscou.

De acordo com a CNN, embora a imprensa internacional tenha registrado o incidente na época, as causas da explosão nunca foram publicamente esclarecidas ou relatadas. No entanto, fontes ligadas à investigação conduzida pela Espanha sugeriram à emissora que a embarcação pode ter sido atingida por um tipo atípico de torpedo, lançado por forças ocidentais.

Na ocasião, o Kremlin afirmou que o navio levava apenas equipamentos quebra-gelo e guindastes para o porto de Vladivostok. Entretanto, as autoridades russas não justificaram o motivo de o cargueiro estar navegando próximo à costa espanhola. Documentos da investigação obtidos pela CNN mostram que o navio havia atracado anteriormente no porto de Ust-Luga, situado no Golfo da Finlândia.