Nasdaq e S&P 500 batem recordes em Wall Street

A bolsa de Nova York fechou com recorde duplo nesta terça-feira (26), graças ao otimismo sobre os possíveis avanços diplomáticos entre Washington e Teerã, apesar dos novos ataques americanos contra o Irã.

Os índices Nasdaq (+1,19%) e S&P 500 (+0,61%) registraram novos máximos no fechamento, com 26.656,18 e 7.519,12 pontos, respectivamente.

Só o Dow Jones fechou no vermelho, em queda de 0,23%.

"Um clima de apetite pelo risco domina Wall Street hoje", alimentado pela esperança "de um possível acordo de paz" entre Estados Unidos e Irã, avaliou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Após semanas de bloqueios e ameaças, Washington e Teerã informaram sobre avanços nas negociações nos últimos dias.

No entanto, nesta terça-feira o Irã acusou os Estados Unidos de terem violado o cessar-fogo com bombardeios noturnos no sul do país.

Após um forte recuo na véspera, o barril de Brent - referência internacional do petróleo - retomou o viés altista, voltando a encostar nos 100 dólares.

"Mas Wall Street parece não ter medo de nada, o mercado se encontra em uma fase de forte crescimento", explicou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

"O comportamento dos diferentes setores, no entanto, é desigual", disse Torres, ressaltando o peso da tecnologia e da indústria.

No setor tecnológico, a gigante dos chips Micron fechou em alta de 19,29%, a 895,88 dólares, superando pela primeira vez o trilhão de dólares em valor de mercado.

Outros grandes nomes do setor seguiram seu rastro, como Broadcom (+1,90%), Texas Instrument (+5,07%) e AMD (+7,78%).