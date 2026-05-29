'Não temos confiança em garantias nem em palavras' diz presidente do Parlamento do Irã

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que Teerã "não tem confiança em garantias nem em palavras" e que apenas os comportamentos são "o critério", em meio à dúvidas sobre o cessar-fogo acordado com os EUA após novos ataques trocados entre os lados no Oriente Médio. As expectativas também se concentram sobre um possível entendimento para encerrar o conflito.

"Nós obtemos concessões não com diálogo, mas com mísseis; na negociação, apenas as explicamos a eles", escreveu em postagem no X, sem citar explicitamente os EUA. "Nenhuma ação será realizada antes da ação da parte oposta", acrescentou.