"Não imaginava que iria conseguir", diz Caco Barcellos sobre entrada no Irã

O jornalista Caco Barcellos, responsável pelo programa Profissão Repórter, conversou com a reportagem de Zero Hora durante o festival Fronteiras do Pensamento neste sábado (16). Gaúcho de Porto Alegre e vencedor de vários prêmios de reportagem ao longo de seis décadas de experiência no jornalismo, Caco falou sobre a entrada no Irã em meio ao conflito envolvendo o país e os Estados Unidos — cenário ao qual poucos repórteres conseguiram ter acesso.

— Eu insisti muito para poder entrar. Não imaginava que iria conseguir. Quando entrei na fila, fiquei impressionado com o número, 700, 800 ou mais jornalistas tentando. Até entendi por que tinha tão pouca informação de reportagem por lá. Quis até entender a razão de eles terem aprovado o meu pedido. Eles investigaram muito como é o meu trabalho — declarou.

No Irã, Caco Barcellos gravou o programa Profissão Repórter, da TV Globo, em que mostrou trechos da rotina do país durante a guerra com Israel.

— Quando eu recebi o visto, perguntei "por que eu sou merecedor dessa confiança?". E disseram: "Nós apuramos, e você leva o microfone onde outros não levam". Fiquei feliz e tenso, pois achava que não seria aceito. Já que pedi, agora tenho que ir. E fui.

No festival, Caco participou das conversas “Retratos da guerra e da paz”, ao lado do colunista de Zero Hora Fabrício Carpinejar, e “Ver o invisível”. Em ambas, destacou a busca constante por histórias e lugares que ainda não foram alcançados pela maior parte da cobertura jornalística.

Além da experiência internacional, Caco também comentou os bastidores da escrita de dois de seus livros mais conhecidos, Abusado e Rota 66 —vencedores do Prêmio Jabuti — e relatou o longo processo de investigação e convivência necessário para construir as obras.