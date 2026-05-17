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"Não imaginava que iria conseguir", diz Caco Barcellos sobre entrada no Irã

Jornalista da Globo foi um dos poucos profissionais de imprensa a conseguir ingressar no país islâmico durante a guerra com Israel

Kimberly Barbosa*

Assistente de Conteúdo

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