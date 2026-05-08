Na Líbia, refinaria de petróleo de Zawiya é fechada devido a confrontos nas proximidades

A maior refinaria de petróleo em funcionamento da Líbia, em Zawiya, foi fechada nesta sexta-feira, 8, após confrontos eclodirem perto da instalação, a oeste da capital Trípoli. Em declaração, a Corporação Nacional de Petróleo (NOC, em inglês) da Líbia disse que todos os funcionários foram evacuados, com exceção das equipes de incêndio e controle, após confrontos armados eclodirem nas proximidades do complexo. Não houve danos significativos.