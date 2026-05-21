Musk quer bater recorde em Wall Street com abertura de capital da SpaceX

A SpaceX, a empresa aeroespacial de Elon Musk, decolou rumo a Wall Street nesta quarta-feira (20) ao apresentar às autoridades dos Estados Unidos os planos para o que pode se tornar a maior oferta pública de venda de ações da história.

Se tiver sucesso, a abertura de capital da gigante dos foguetes e satélites superaria qualquer Oferta Pública Inicial (IPO) anterior.

A imprensa americana informa que a SpaceX espera arrecadar 75 bilhões de dólares e alcançar uma avaliação de até 1,75 trilhão de dólares quando começar a ser negociada em bolsa em junho.

O prospecto da abertura de capital foi tornado público nesta quarta-feira em documentos divulgados pelo órgão regulador do mercado americano (SEC).

O documento S-1, um texto que as empresas são obrigadas a apresentar à SEC antes de serem listadas em uma bolsa de valores pública, fornece aos investidores informações financeiras detalhadas.

É a primeira vez que a SpaceX divulga publicamente informações financeiras tão detalhadas em seus 24 anos de história.

O documento revelou que a companhia gerou 18,7 bilhões de dólares em receita em 2025 e registrou uma perda operacional de 2,6 bilhões de dólares, já que destinou grandes somas ao desenvolvimento de foguetes de próxima geração e à inteligência artificial.

Também foi revelado que o negócio de internet via satélite Starlink, da SpaceX, é o motor financeiro da companhia, ao gerar 11,4 bilhões de dólares em receita em 2025, quase 50% a mais na comparação anual.

O segmento de IA, que inclui a xAI e a plataforma X, registrou 3,2 bilhões de dólares em receita ao longo de 2025, mas anotou uma perda operacional de 6,4 bilhões de dólares enquanto a empresa acelerava a construção de centros de dados para treinamento de IA.

A apresentação ocorre poucos dias depois de Musk sofrer um importante revés judicial em sua amarga disputa com a OpenAI, concorrente direta que também pretende abrir capital.

E, com a outra concorrente Anthropic também preparando sua própria IPO, 2026 pode se tornar um dos anos mais marcantes de Wall Street na memória recente.

- Musk no comando -

A apresentação confirmou uma estrutura acionária que deixará Musk firmemente no comando da companhia após a abertura de capital.

Musk, o homem mais rico do mundo, passará a controlar aproximadamente 79% do poder de voto, enquanto possui cerca de 42% do capital.

Essa abertura de capital representa um "ponto de inflexão importante para o setor espacial e tecnológico", reagiu o analista financeiro Dan Ives, da Wedbush.

A apresentação também expôs um ambicioso plano para construir centros de dados no espaço.

A companhia argumenta que a energia solar captada em órbita representa "a única solução" diante da crescente demanda energética da computação de IA.

A SpaceX afirmou que planeja começar a implantar satélites de computação de IA já em 2028, com o objetivo de longo prazo de colocar em órbita 100 gigawatts de capacidade computacional anuais.

Essa tarefa exigirá milhares de lançamentos de foguetes por ano e o transporte de aproximadamente um milhão de toneladas métricas de carga útil para a órbita.

A companhia pretende estrear na bolsa Nasdaq sob o código SPCX.