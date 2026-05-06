Morre Ted Turner, fundador da CNN, aos 87 anos

Ted Turner morreu aos 87 anos. Ele foi o fundador da rede CNN. TBS,Inc. / Reprodução

Fundador da rede de notícias CNN, Ted Turner morreu aos 87 anos nesta quarta-feira (6). A informação foi confirmada em comunicado da Turner Enterprises. A causa da morte não foi divulgada.

Turner fundou a CNN em 1980. Na época, a emissora foi a primeira rede com noticiários 24 horas por dia. Alguns anos depois, em 1991, foi eleito o homem do ano pela revista Time, por "influenciar a dinâmica dos eventos e transformar telespectadores em 150 países em testemunhas instantâneas da história".

"Ted era um líder intensamente envolvido e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e confiar em seu próprio julgamento", diz comunicado de Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide.

Natural de Atlanta, em Ohio, Turner também criou redes de TV a cabo com canais focados em esportes, filmes e desenhos, como TBS, TNT e Cartoon Network. Em 1996, ele vendeu a Turner Broadcasting System à Time Warner.

Em sua cidade natal, também investiu no esporte. Na década de 1970, foi dono do Atlanta Braves, time de beisebol, e do Atlanta Hawks, da NBA.

Turner foi um dos maiores proprietários de terras nos Estados Unidos e escreveu seu nome como filantrope, com mais de US$ 1 bilhão destinados à Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo estimativa da Forbes, a fortuna do empresário está avaliada em US$ 2,8 bilhões.

Em 2018, Turner revelou que havia sido diagnosticado com demência com corpos de Lewy, doença neurogenerativa.