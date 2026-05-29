Morre o filósofo Edgar Morin aos 104 anos

Morreu o filósofo e sociólogo Edgar Morin, aos 104 anos. Em nota, divulgada nesta sexta-feira (29), a Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, instituição internacional com sede no México que difunde o conhecimento do pesquisador, confirmou o falecimento.
"Com profundo respeito e gratidão, lamentamos o falecimento de Edgar Morin, um pensador universal, mestre da complexidade e guia humanista para nossa comunidade acadêmica. Seu trabalho perdurará em cada esforço para reconectar o conhecimento, compreender a condição humana e pensar o mundo a partir de uma perspectiva integrativa", diz o comunicado.
Não há informações sobre o local ou a causa da morte do pesquisador.
O filósofo deixa duas filhas, Irène Chapellaubeau Nahoum e Veronique Nahoum.
Na capital gaúcha
Morin Morin já esteve em Porto Alegre, sendo que a última passagem ocorreu em 2011 para o evento Fronteiras do Pensamento. Antes de chegar na Capital, conversou com a reportagem de Zero Hora por telefone, de sua residência, em Paris.
Ao abordar sua ideia sobre a origem da civilização mundial, o autor afirmou que o conceito fundador deve ser, antes de tudo, o de uma comunidade de Estado:
— É verdade que os humanos, com problemas em comum, atualmente estão mais solidários. Esse é o lado positivo da mundialização. Acreditar na existência de mais possibilidades a partir das comunidades de Estado, a possibilidade do exercício de comunidade como pátria.
Referência teórica
Morin, cujo nome de batismo era Edgar Nahoum, nasceu em 8 de julho de 1921, em Paris, em uma família judaica sefardita de origem grega. O intelectual foi autor de mais de 30 livros.
Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa contra a ocupação nazista e adotou o sobrenome “Morin”, que manteria pelo resto da vida.
Após a guerra, ingressou no Centro Nacional de Pesquisa Científica (Centre National de la Recherche Scientifique, em francês), onde desenvolveu a Teoria do Pensamento Complexo, que busca compreender os fenômenos humanos, sociais e naturais de forma integrada, evitando explicações simplificadoras.
Em 1999, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) convidou Morin a refletir sobre os desafios da educação no novo milênio. As ideias desenvolvidas pelo pensador deram origem ao livro Os sete saberes necessários à educação do futuro.
Na nota, a Multiversidad Mundo Real Edgar Mori também enfatizou a trajetória do filósofo ao lado do engenheiro Rubén Armando Reynaga Valdez.
"Juntamente com o engenheiro Rubén Armando Reynaga Valdez, Edgar Morin liderou uma iniciativa educacional no México com o objetivo de disseminar, estudar e aplicar o pensamento complexo por meio da Edgar Morin Real World Multiversity, uma instituição que adotou uma visão integrativa do conhecimento como seu horizonte acadêmico", diz o texto.
"Para a comunidade da Multiversity, o pensamento de Edgar Morin representa não apenas uma teoria, mas também um guia vivo para a compreensão da realidade, a reconexão do conhecimento e a construção de novas formas de educação, pesquisa e transformação social", completa a nota.