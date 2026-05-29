Morre o filósofo Edgar Morin aos 104 anos

Edgar Morin é filósofo, antropólogo e sociólogo francês. Adriana Franciosi / Agencia RBS

Morreu o filósofo e sociólogo Edgar Morin, aos 104 anos. Em nota, divulgada nesta sexta-feira (29), a Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, instituição internacional com sede no México que difunde o conhecimento do pesquisador, confirmou o falecimento.

"Com profundo respeito e gratidão, lamentamos o falecimento de Edgar Morin, um pensador universal, mestre da complexidade e guia humanista para nossa comunidade acadêmica. Seu trabalho perdurará em cada esforço para reconectar o conhecimento, compreender a condição humana e pensar o mundo a partir de uma perspectiva integrativa", diz o comunicado.

Não há informações sobre o local ou a causa da morte do pesquisador.

O filósofo deixa duas filhas, Irène Chapellaubeau Nahoum e Veronique Nahoum.

Na capital gaúcha

Morin Morin já esteve em Porto Alegre, sendo que a última passagem ocorreu em 2011 para o evento Fronteiras do Pensamento. Antes de chegar na Capital, conversou com a reportagem de Zero Hora por telefone, de sua residência, em Paris.

Ao abordar sua ideia sobre a origem da civilização mundial, o autor afirmou que o conceito fundador deve ser, antes de tudo, o de uma comunidade de Estado:

— É verdade que os humanos, com problemas em comum, atualmente estão mais solidários. Esse é o lado positivo da mundialização. Acreditar na existência de mais possibilidades a partir das comunidades de Estado, a possibilidade do exercício de comunidade como pátria.

Referência teórica

Morin, cujo nome de batismo era Edgar Nahoum, nasceu em 8 de julho de 1921, em Paris, em uma família judaica sefardita de origem grega. O intelectual foi autor de mais de 30 livros.

Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa contra a ocupação nazista e adotou o sobrenome “Morin”, que manteria pelo resto da vida.

Após a guerra, ingressou no Centro Nacional de Pesquisa Científica (Centre National de la Recherche Scientifique, em francês), onde desenvolveu a Teoria do Pensamento Complexo, que busca compreender os fenômenos humanos, sociais e naturais de forma integrada, evitando explicações simplificadoras.

Em 1999, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) convidou Morin a refletir sobre os desafios da educação no novo milênio. As ideias desenvolvidas pelo pensador deram origem ao livro Os sete saberes necessários à educação do futuro.

Na nota, a Multiversidad Mundo Real Edgar Mori também enfatizou a trajetória do filósofo ao lado do engenheiro Rubén Armando Reynaga Valdez.

"Juntamente com o engenheiro Rubén Armando Reynaga Valdez, Edgar Morin liderou uma iniciativa educacional no México com o objetivo de disseminar, estudar e aplicar o pensamento complexo por meio da Edgar Morin Real World Multiversity, uma instituição que adotou uma visão integrativa do conhecimento como seu horizonte acadêmico", diz o texto.