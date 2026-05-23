Modi celebra Parceria Estratégica com EUA E reafirma compromisso com a Paz Global

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou satisfação ao receber o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando em publicação na rede social X, neste sábado, 23, que ambos discutiram o "progresso sustentado na Parceria Estratégica Global Abrangente Índia-EUA".

Modi ressaltou que o diálogo abrangeu questões relacionadas à paz e segurança regional e global, reforçando que os dois países "continuarão a trabalhar de perto para o bem global".